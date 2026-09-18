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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Amir Murillo: Beşiktaş camiasına armağan olsun

        Amir Murillo: Beşiktaş camiasına armağan olsun

        Beşiktaş'ın sağ beki Amir Murillo, UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında 4-1 kazandıkları Marsilya maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Galibiyeti Siyah Beyazlı camiaya armağan eden Murillo, "Hak ettik, 3 puan ve galibiyetten dolayı çok mutluyum. Pozitif bir sonuç oldu. Beşiktaş camiasına armağan olsun." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 00:28 Güncelleme:
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        "Beşiktaş camiasına armağan olsun"

        UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ın 3. golünü kaydeden sağ bek Amir Murillo, galibiyeti değerlendirdi.

        "BEŞİKTAŞ CAMİASINA ARMAĞAN OLSUN"

        Beşiktaş'ın maçtaki 3. golünü atan deneyimli savunmacısı Amir Murillo, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

        Murillo, "Hak ettik, 3 puan ve galibiyetten dolayı çok mutluyum. Pozitif bir sonuç oldu. Beşiktaş camiasına armağan olsun." dedi.

        "AVRUPA'DA İKİNCİ GOLÜMÜ ATTIM"

        Marsilya karşısında takımının üçüncü golünü kaydeden Murillo, Avrupa'daki ikinci golünü attığını belirterek, "Avrupa'da attığım ikinci gol ama galibiyet için mutluyum." ifadelerini kullandı.

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        Panama oyuncu, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki hedefiyle ilgili ise, "Evimizde kaybetmeden gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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        #beşiktaş
        #Amir Murillo
        #UEFA Avrupa Ligi
        #Marsilya
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