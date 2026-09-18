Amir Murillo: Beşiktaş camiasına armağan olsun

UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ın 3. golünü kaydeden sağ bek Amir Murillo, galibiyeti değerlendirdi.

"BEŞİKTAŞ CAMİASINA ARMAĞAN OLSUN"

Beşiktaş'ın maçtaki 3. golünü atan deneyimli savunmacısı Amir Murillo, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Murillo, "Hak ettik, 3 puan ve galibiyetten dolayı çok mutluyum. Pozitif bir sonuç oldu. Beşiktaş camiasına armağan olsun." dedi.

"AVRUPA'DA İKİNCİ GOLÜMÜ ATTIM"

Marsilya karşısında takımının üçüncü golünü kaydeden Murillo, Avrupa'daki ikinci golünü attığını belirterek, "Avrupa'da attığım ikinci gol ama galibiyet için mutluyum." ifadelerini kullandı.

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Panama oyuncu, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki hedefiyle ilgili ise, "Evimizde kaybetmeden gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.