Balazs Borbely: İki maç da çok zor olacak

Ferencvaros'un teknik direktörü Balazs Borbely, karşılaşmanın oynanacağı Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Trabzonspor’u iyi tanıdıklarını belirterek, "Buradaki herkesin söylediği gibi Trabzonspor’u zaten biliyoruz. Güçlü ve yoğun bir atmosfer olacak. Ama biz kendi takımımızı da biliyoruz. Karşı takımı da bildiğimiz için güçlü bir oyun ortaya koymaya çalışacağız." dedi.

Rakibin kalitesinin farkında olduklarını ve tek bir oyuncuya değil, takımın bütününe odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Borbely, "Rakibin ne kadar iyi olduğunu, ne kadar iyi oyunculara sahip olduğunu biliyoruz. Tek bir oyuncu yerine bütün bir takıma odaklanmamız gerekiyor. İki maç da çok zor olacak. Bu yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ferencvaros’un sezonun 10'uncu resmi maçına çıkacak olmasının kendileri açısından avantaj oluşturup oluşturmayacağı yönündeki soruyu Borbely, "Bu bir avantaj mı değil mi bilmiyorum ama bu ana kadar baskıyı nasıl kaldırdık bu zaten ortada. Rakibimizin bizden daha az maç oynaması, daha diri oldukları anlamına gelir. O yüzden bu avantaj mı yoksa dezavantaj mı bilmiyorum." şeklinde yanıtladı.

REKLAM

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'a karşı özel bir önlem alıp almayacakları yönündeki bir soruya ilişkin de Borbely, "Salah’ın ne kadar dünya klasında bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Premier Lig’de yaptıkları zaten ortada. Daha önce de söylediğim gibi rakibimiz Salah dışında da iyi oyunculara sahip ve takımdaki herkese odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

KENAN KODRO: MAÇ BİZİM OLMALI

Türkiye'de daha önce Gaziantep FK forması giyen Ferencvaroslu futbolcu Kenan Kodro ise karşılaşmanın zor geçeceğini belirterek, "Trabzon harika bir şehir, harika bir takım ve harika bir atmosfer. Maçın iyi olamayacağına dair bir şüphem yok. Biz hazırlandık. Sahada zeki ve kazanmak için her şeye hazır olmalıyız. Türkiye’deki taraftarlar gerçekten çok tutkulu. Bu benim için yeni bir şey değil. Her zaman çok iyi oluyor ama bu maç bizim olmalı. Biz kendimizi göstermeliyiz. Avrupa Ligi’ne gitmeyi gerçekten çok istiyoruz ve bunun için sahada çabalayacağız." şeklinde konuştu.

Kenan Kodro, Muhammed Salah gibi bir oyuncuya karşı oynayacak olmalarına ilişkin ise "Dünyanın en iyi oyuncularından biri. Kendisi bunu Liverpool'da birçok kez gösterdi. Bu maçta sadece o değil, karşı takımın hücumda gerçekten çok güçlü oyuncuları var. Takım halinde onlara dikkat etmem gerekiyor. Maça en iyi şekilde hazır olmamız gerektiğini konuştuk. 2 maç olacak zaten. Karşı takımın güçlü ve zayıf noktalarını izlememiz gerekiyor. Her şeye hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.