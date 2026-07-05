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        Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

        Slovakya'da kamp giren ve yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 16:35 Güncelleme:
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        Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

        Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

        Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma koşularının ardından taktik ve duran top çalışması gerçekleştirdi.

        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamptaki ikinci hazırlık maçında bugün TSİ 18.00'de Macaristan takımı MTE 1904 KFT ile karşılaşacak.

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