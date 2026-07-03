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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş'ta Sertaç Şanlı'yla yollar ayrıldı

        Beşiktaş'ta Sertaç Şanlı'yla yollar ayrıldı

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Sertaç Şanlı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 12:38 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta Sertaç Şanlı'yla yollar ayrıldı

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Sertaç Şanlı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi kadro planlamasına devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek basketbol takımımızın sporcusu Sertaç Şanlı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sertaç Şanlı’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

        Ocak ayında Dubai Basketbol Takımı'ndan ayrılarak Beşiktaş'a imza atan Sertaç Şanlı, takımıyla Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 2. tamamladı.

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