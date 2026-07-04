Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı'yla yollar ayrıldı
Beşiktaş, 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu Gökhan Sazdağı'yla yolların ayrıldığını açıkladı.
Giriş: 04 Temmuz 2026 - 16:46 Güncelleme:
Beşiktaş, profesyonel futbolcusu Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Çorum FK ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gökhan Sazdağı'nın nihai transferi hususunda Çorum FK ile anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı'na yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.
Gökhan Sazdağı, Beşiktaş'ta geçen sezon 18 müsabakada forma giydi.
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