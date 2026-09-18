UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Salih Özcan, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"MAÇ BİTTİ AMA HALA DUYMUYORUM!"

Takımı tebrik ederim. İyi başlamak istedik, atmosfer bizi inanılmaz motive etti. İnanılmaz bir performans, inşallah böyle devam ederiz.

Ofansif aksiyonlara girerken, bir gözün arkada olması lazım. Marsilya ve sağ ve sol kanatta hep bekliyordu hücum için. Onları kontrol ettik ve istediğimizi aldık. Atmosfer inanılmazdı, maç bitti ama hala duymuyorum.