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        Haberler Spor Voleybol Brezilya - İtalya: 3-2 (MAÇ SONUCU) - Milletler Ligi'nde ilk finalist Brezilya!

        Brezilya - İtalya: 3-2 (MAÇ SONUCU) - Milletler Ligi'nde ilk finalist Brezilya!

        Brezilya, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı final maçında İtalya'yı 3-2 yenerek adını finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 13:39 Güncelleme:
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        Milletler Ligi'nde Brezilya finalde!

        2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) final etabında Brezilya, İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

        Brezilya final maçında bugün TSİ 14.30'da oynanacak Çin-Türkiye maçının galibiyle karşılaşacak. Final karşılaşması yarın TSİ 14.30'da yapılacak.

        Organizasyonda üçüncülük maçı ise yarın TSİ 10.30'da oynanacak.

        Salon: East Asian Games Dome

        Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Yuliya Akulova (Kazakistan)

        Brezilya: Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Luzia, Roberta (Marcelle, Macris, Kisy, Maiara)

        İtalya: Sylla, Danesi, Antropova, Nervini, Fahr, Orro (Fersino, Cambi, Spirito, Egonu, Meli, Giovannini)

        Setler: 21-25, 25-21, 26-24, 21-25, 15-12

        Süre: 144 dakika

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