Bruma'nın yeni adresi Aris
En son Benfica'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu Bruma, Yunan ekibi Aris'e transfer oldu.
Giriş: 15 Eylül 2026 - 15:15 Güncelleme:
Yunan ekibi Aris, Portekiz devi Benfica'da oynayan tecrübeli futbolcu Bruma'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Aris'e attığı imzanın ardından Bruma, "Kendimi çok iyi hissediyorum ve iştahım yerinde. Tanrı'nın yardımıyla başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Bana verilen desteğin ve duyulan güvenin karşılığını sahada vereceğim." şeklinde konuştu.
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