Bruma'nın yeni adresi Aris!

Yunan ekibi Aris, Portekiz devi Benfica'da oynayan tecrübeli futbolcu Bruma'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Aris'e attığı imzanın ardından Bruma, "Kendimi çok iyi hissediyorum ve iştahım yerinde. Tanrı'nın yardımıyla başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Bana verilen desteğin ve duyulan güvenin karşılığını sahada vereceğim." şeklinde konuştu.