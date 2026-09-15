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        Haberler Spor Futbol Bruma'nın yeni adresi Aris

        Bruma'nın yeni adresi Aris

        En son Benfica'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu Bruma, Yunan ekibi Aris'e transfer oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 15:15 Güncelleme:
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        Bruma'nın yeni adresi Aris!

        Yunan ekibi Aris, Portekiz devi Benfica'da oynayan tecrübeli futbolcu Bruma'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

        Aris'e attığı imzanın ardından Bruma, "Kendimi çok iyi hissediyorum ve iştahım yerinde. Tanrı'nın yardımıyla başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Bana verilen desteğin ve duyulan güvenin karşılığını sahada vereceğim." şeklinde konuştu.

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        #Bruma
        #Aris
        #yunanistan
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