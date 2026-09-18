Bruno Genesio'dan istifa açıklaması

Marsilya, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a 4-1 mağlup oldu.

"KORNERDEN YEDİĞİMİZ GOLDEN SONRA HER ŞEY BİTMİŞTİ"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Marsilya Teknik Direktörü Bruno Genesio, "İlk yarıda daha iyiydik. Beraberlik golünü de attık. İkinci yarıya başlarken 5-10 dakika aslında iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bazı şeyleri göstermeye çalıştık. Belki de öne geçme fırsatını da yakalayabilirdik. Ama sonrasında konsantrasyonumuz tamamen düştü. Tamamen dağıldığımızı söyleyebilirim. Kornerden yediğimiz bir golde ise her şey bitmişti zaten. Sonrasında fark açıldı" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"TAKIM SON 20-25 DAKİKADA OYUNU BIRAKTI"

Fiziksel olarak daha iyi olmaları gerektiğine dikkat çeken Genesio, "Burada bazı hatalar yapılıyor. Bu hatalar da tekrarlanıyorsa bunun da mutlaka bir sebebi vardır. Son 20-25 dakikaya baktığımızda aslında takımın tamamen oyunu bıraktığını gördük. Takımın enerjisi kalmamış durumdaydı. Aslında üçüncü golü yedikten sonra da biz yine de oyunu 3-2'ye getirebilirdik. Bunu deneyebilirdik ya da en azından skoru tamamen eşitlemek için biraz çaba gösterebilirdik. Bunları yapmadık. Beni en çok üzen de bu oldu. Organizasyonumuz tamamen gitti, oyundan dağıldık" şeklinde konuştu.

REKLAM

İSTİFA SORUSUNA YANIT

Tecrübeli teknik adam, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklinde gelen soruya, "Antrenörlük zordur. Antrenör olmak gerçekten zor. Ben bu durumu daha öncesinde de yaşadım, böyle zorlukları da gördüm. Burada yapılanların, alınan sonuçların tabii ki sorumlusu benim. Ama yine de çalışmaya devam etmeliyiz. Bırakmak gerçekten kolay. Strasbourg maçından sonra da bazı şeylerin düzeltilmesi lazımdı. Biz burada aynı hataları yapmaya tekrar ediyoruz. Düzelmemesi birazcık kırıcı ama kesinlikle pes etmek gibi bir düşüncem yok" diye konuştu.

"MENTAL BİR ÇÖKÜŞÜN İÇERİSİNDEYİZ"

Oyun sisteminde değişiklik yapmayacağını da vurgulayan Genesio, "Sistem anlamında herhangi bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Sadece mental bir çöküşün içerisindeyiz. Kendimize gelmemiz lazım. Bu çöküş bazen agresifliği de enerjiyi de azaltabiliyor. İstekli yapılan bir şey değil. Konsantrasyonumuz da düşük diyebilirim. Oyuncuların kafasında hep aynı düşünce oluyor. Aslında 55 dakika iyi bir oyun oynandıktan sonra kendileri düşüşe geçiyorlar. Bizde yine 'Acaba tekrardan düşüşe mi geçeceğiz, yine maçın sonunu getiremeyecek miyiz?' düşüncesi mental olarak gerçekten çok yıpratıyor. Duran toplardan gol yiyoruz. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Çözüm bulacak olan kişi burada kesinlikle benim. Takımın hocası benim. Seçimleri ben yapıyorum ve burada bazı şeyleri düzeltmesi gerekiyorsa benim düzeltmem gerekiyor" cümlelerine yer verdi.

REKLAM

"BEŞİKTAŞ BU TURNUVADA BAYAĞI İLERİ GİDEBİLİR"

"Beşiktaş'ın seviyesine zaten hiçbir şekilde şaşırmadım" diyen Fransız çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Zaten bizim analizleri yaptığımız doğrultuda çok güçlü bir takım çıktı karşımıza. Bunu zaten bekliyorduk. Kolektif anlamda olsun, bireysel anlamda olsun karşımızda çok güçlü bir takım vardı. Oyunun birinci yarısında biz zaten elimizden geleni yaptık. Oyunu da skoru da yakın tuttuk. İkinci yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi. Ama Beşiktaş için şunu söyleyebilirim; gerçekten bu turnuvada bayağı ileri gidebilir."