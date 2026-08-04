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        Haberler Spor Futbol Çorum FK'dan Pierre-Emerick Aubameyang açıklaması!

        Çorum FK'dan Pierre-Emerick Aubameyang açıklaması!

        Çorum FK Asbaşkanı Feyyaz Gökel, Pierre-Emerick Aubameyang transferine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 22:31 Güncelleme:
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        Çorum FK'dan Aubameyang açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'nin başkanı Savaş Balçık, "Birlik olursak Avrupa'ya çıkarız. Benim hedefim Süper Lig'de bir yer değil, Avrupa'da olmak. Birlik olmamız lazım. Çorum'u bütün Avrupa duysun. Burayı bütün dünya tanısın. Çorum olarak neyimiz eksik." dedi.

        Balçık, kentteki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, kulübün Süper Lig'e yükselmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Çorum FK'nin 1. Lig'de şampiyon olabilmesi için 30 milyon avroya yakın yatırım yaptıklarını belirten Balçık, "Çorum'a helali hoş olsun. Ben garibanlığı bilirim, hiç de pişman değilim. Süper Lig'e çıktık. Bugüne kadar 30 milyon avroya yakın para harcamışız." diye konuştu.

        Kentte birlik ve beraberliğin sağlanmasıyla Çorum FK'nin daha büyük hedeflere ilerleyebileceğine işaret eden Balçık, "Birlik olursak Avrupa'ya çıkarız. Benim hedefim Süper Lig'de bir yer değil, Avrupa'da olmak. Birlik olmamız lazım. Çorum'u bütün Avrupa duysun. Burayı bütün dünya tanısın. Çorum olarak neyimiz eksik." ifadelerini kullandı.

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        Balçık, bir basın mensubunun kentte havalimanı bulunmamasının kulübün Süper Lig'deki mücadelesini ve transfer çalışmalarını nasıl etkileyeceği şeklindeki sorusuna, "Havalimanı çalışmalarına başladık. Onu da biz üstleneceğiz büyük ihtimalle. Lobi çalışması değil, operasyon yürütüyoruz. Son protokol imzalanmadığı için detaylarını açamıyoruz. Futbolcu soruyor, 'Havalimanı var mı, kolej var mı?' diye. Turhan'ı (Asbaşkan Turhan Mildon) getirdim buraya, kentsel anlamda büyük bir şey yapacak." cevabını verdi.

        Çorum'un adını her yerde duyurmak istediklerini vurgulayan Balçık, şunları kaydetti:

        "Ulusal medyadan bir kişi bile arayıp kimi transfer ettiğimizi sormadı. Niye, Çorum'u önemsemedikleri için. Biz Çorum'u duyuracağız çünkü Çorum'u yok sayıyorlar. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan ne eksiğimiz var. Biz de Süper Lig'deyiz. Ben Çorum ile gurur duyuyorum."

        Kulüp asbaşkanı Feyyaz Gökel ise Savaş Balçık satın almadan önce kulübe yüklü miktarda ekonomik katkı sağladığını, daha sonra sorumluluk alarak kulübün Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol üstlendiğini anlattı.

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        "Kulübün Süper Lig'e yükselmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Çorum Şehir Stadı'nın dünya standartlarına kavuşması için yaklaşık 3 milyon avro tutarında iyileştirme projesi başlattık." diyen Gökel, kulüp tesislerinin de büyük ölçüde yenilendiğini kaydetti.

        "AUBAMEYANG'IN İSTEKLERİ TRANSFERİN ÖNÜNE GEÇTİ"

        Gökel, adı bir dönem Çorum FK ile anılan Pierre-Emerick Aubameyang ile ilgili olarak da "Turhan kardeşim (Asbaşkan Turhan Mildon) Fransa'ya gitti. Ön protokol imzalandı, fotoğraf çekildi. Dediler ki 'Çorum'u beğenmedi.' Alakası yok. Çorum Futbol Kulübü, bu oyuncuyu alır. Ama Turhan kardeşim orada inisiyatif aldı. 'Bizim kulübümüzden üstün oyuncu yok. Senin bitmek, tükenmek bilmeyen isteklerin bu transferin önüne geçti artık.' dedi ve transferi sonlandırdı. Geçen seneye bakıyoruz, 'Çorum'u beğenmedi' derken Thiam, Çorum'u mu beğendi? Yusuf Erdoğan, Çorum'u mu beğendi? Geldi, inandı, biz şampiyon olduk." değerlendirmesinde bulundu.

        Transfer çalışmalarını titizlikle yürüttüklerinin altını çizen Gökel, şunları söyledi:

        “Süper Lig'de kalıcı olmanın anlık transferler, çok para harcamalar, devasa mali yükün altına girme olmadığını defalarca test etmiş kulüpler var. Biz bu yanlışı yapmayacağız. Hedefimiz çok komplike bir takım kurmak. Özellikle gençleri, yukarıya sıçrayabilecek oyuncuları alacağız. Onlar bizi başarıya ulaştıracak, başarıya ulaştırdıklarında yurt dışında Real Madrid'e, Napoli'ye transfer yapacaklar. Biz bu tarz oyuncular arıyoruz. Yıldızlar gelebilir ama işe yarayan yıldızlar gelebilir. Bunun planı 25 Mayıs'ta başladı.”

        Çorum FK'nin A sınıfı mali disipline sahip Türkiye'deki iki kulüpten biri olduğunu iddia eden Gökel, bununla birlikte bu sezon 13 transferle en çok oyuncu transferi yapan kulüp olduklarını, kulübü borçsuz şekilde Anadolu'nun zirvesine taşımak istediklerini sözlerine ekledi.

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