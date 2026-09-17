Crystal Palace: 4 - Lech Poznan: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Crystal Palace sahasında Lech Poznan'ı ağırladı. Mücadeleyi İngiliz ekibi 4-0 kazandı ve turnuvaya galibiyetle başladı.
Giriş: 17 Eylül 2026 - 23:59 Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta karşılaşmasında Crystal Palace ile Lech Poznan kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
C. Palace'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yeremy Pino, 27'de Chris Richards, 34. dakikada Jorgen Larsen (p) ve 89. dakikada ise Eddie Nketiah kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte Terry Yegbe'nin 37. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Crystal Palace 3 puanı hanesine yazdırdı. Lech Poznan ise haftayı puansız kapattı.
Crystal Palace ligin 2. haftasında Lyon'a konuk olacak. Lech Poznan ise sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.
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