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        Haberler Spor Futbol İspanya Enes Ünal yeniden Getafe'de

        Enes Ünal yeniden Getafe'de

        İngiliz ekibi Bournemouth'ta oynayan milli futbolcu Enes Ünal, 2020-2024 yılları arasında formasını giydiği Getafe'ye geri döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 19:28 Güncelleme:
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        Enes Ünal yeniden Getafe'de!

        İspanya ekibi Getafe, İngiltere'nin Bournemouth takımından milli futbolcu Enes Ünal'ı kadrosuna kattı.

        Getafe Kulübü, 29 yaşındaki golcü futbolcunun transferi için Bournemouth ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

        Kariyerine Bursaspor'da başlayan Enes Ünal, 2020-2024 yıllarında da Getafe forması giydi.

        Milli futbolcu, 2024'ten bu yana görev yaptığı Bournemouth'ta 58 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

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