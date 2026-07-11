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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ersin Destanoğlu, Birleşik Arap Emrilikleri'nden Al Jazire'yle anlaştı

        Ersin Destanoğlu, Birleşik Arap Emrilikleri'nden Al Jazire'yle anlaştı

        Beşiktaş'ın 25 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Jazire'yle üç yıllığına anlaşmaya vardı.

        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 23:39 Güncelleme:
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        Ersin Destanoğlu, Al Jazire'yle anlaştı!

        Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşen kaleci Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

        25 yaşındaki kalecinin Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazire'yle üç yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.

        Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen Ersin Destanoğlu, kariyerine BAE'de devam edecek. Taraflar arasındaki anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

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