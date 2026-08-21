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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Erzurumspor FK - Galatasaray maçına Türk VAR: Bülent Birincioğlu

        Erzurumspor FK - Galatasaray maçına Türk VAR: Bülent Birincioğlu

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında bugün oynanacak Erzurumspor FK - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda 'Üç Büyükler'in maçlarında yabancı VAR görevlendirilmişti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 12:20 Güncelleme:
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        G.Saray maçına Türk VAR!

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, saat 21.30'da deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Selim Şenöz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

        Erzurumspor FK - Galatasaray maçında VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu'na, AVAR'da Suat Göz eşlik edecek.

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        #galatasaray
        #Erzurum FK
        #var
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