Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe'de ayrılık: Mikael Jantunen

        Fenerbahçe'de ayrılık: Mikael Jantunen

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Finlandiyalı oyuncu Mikael Jantunen ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 16:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Finlandiyalı oyuncu Mikael Jantunen ile yollarını ayırdı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başında kadroya dahil edilen 26 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

        Jantunen, Fenerbahçe formasıyla Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kiliste bir markette tespit edilen son tüketim tarihi geçmiş ürünler imha edildi

        Kiliste zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen market denetiminde tespit edilen son tüketim tarihi geçmiş, bozuk ve hijyen kurallarına uymayan ürünler imha edildi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Amasya'da düğün yaptılar
        Amasya'da düğün yaptılar
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler