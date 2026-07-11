Fenerbahçe'de ayrılık: Mikael Jantunen
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Finlandiyalı oyuncu Mikael Jantunen ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Giriş: 11 Temmuz 2026 - 16:58 Güncelleme:
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Finlandiyalı oyuncu Mikael Jantunen ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başında kadroya dahil edilen 26 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Jantunen, Fenerbahçe formasıyla Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.
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