Fenerbahçe Medicana'nın direktörü Pelin Çelik oldu
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın direktörlüğüne Pelin Çelik'in getirildiği açıklandı. Pelin Çelik 2021-2025 yılları arasında kulüpte menajerlik görevinde de bulunmuştu.
Giriş: 06 Ağustos 2026 - 14:26 Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın direktörü Pelin Çelik oldu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Çelik, kadın voleybol takımında gelecek sezon direktörlük görevini üstlenecek.
2006-2008 yıllarında Fenerbahçe formasını terleten Pelin Çelik, 2021-2025 yılları arasında kulüpte menajerlik görevinde bulundu. Ayrıca 2017 yılından bu yana Türkiye Voleybol Federasyonu bünyesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın menajerliğini sürdüren Çelik, Fenerbahçe'de menajer olarak görev aldığı sürede 2 Sultanlar Ligi, 2 Kupa Voley ve 2 Şampiyonlar Kupası şampiyonlukları yaşadı.
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