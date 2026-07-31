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        Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik: Muriqi dahil edildi!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Sturm Graz maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroya Vedat Muriqi'yi ekledi. Levent Mercan listeden çıkarılırken N'Golo Kante'ye henüz kadroda yer verilmedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 17:09 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynayacağı karşılaşmalar için UEFA'ya oyuncu listesini bildirdi. Sarı-lacivertlilerde kadroda dikkat çeken değişiklikler yaşandı.

        VEDAT MURIQI LİSTEYE EKLENDİ

        Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Vedat Muriqi, Sturm Graz karşılaşmaları için UEFA'ya bildirilen kadroya dahil edildi.

        LEVENT MERCAN LİSTEDEN ÇIKTI

        Fenerbahçe, önceki UEFA kadrosunda yer alan Levent Mercan'ı yeni listenin dışında bıraktı. Sarı-lacivertli kulüp, Vedat Muriqi'ye yer açmak için kadroda değişikliğe gitti. Levent Mercan, Sturm Graz ile oynanacak karşılaşmalarda görev yapamayacak.

        KANTE HENÜZ KADRODA YOK

        N'Golo Kante'ye henüz UEFA kadrosunda yer verilmedi. Fenerbahçe'nin ilk maçtan 24 saat öncesine kadar kadroda 2 oyuncu değişikliği yapma hakkı bulunuyor.

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        Bu nedenle sarı-lacivertlilerin kalan süre içerisinde listede yeni değişikliklere gitme ihtimali devam ediyor.

        FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

        Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin

        Defans: Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir

        Orta saha: Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Fred, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Anderson Talisca

        Hücum: Marco Asensio, Sidiki Cherif, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Vedat Muriqi

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