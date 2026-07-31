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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe-Sturm Graz maçının hakemi belli oldu!

        Fenerbahçe-Sturm Graz maçının hakemi belli oldu!

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile oynayacağı ilk maçın hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Chris Kavanagh oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 12:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe-Sturm Graz maçına İngiliz hakem!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00’de Avusturya takımı Sturm Graz’ı konuk edecek.

        Söz konusu müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Cavanagh’ın yardımcılıklarını Ian Hussin ve Neik Davies yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Robert Jones olacak.

        Fenerbahçe - Sturm Graz maçının Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda yine İngiltere’den Stuart Attwell oturacak. AVAR’da ise Peter Bankes görev yapacak.

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