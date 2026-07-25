Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 2. şampiyonluğu hedefliyor!

Bugün Ne Oldu? 24 Temmuz 2026 haberleri: CHP'de Özgür Özel dahil 91 vekil istifa etti; Yeni Parti kuruldu, Meclis'te sandalye sayısı değişti, Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. CHP'DE ÖZGÜR ÖZEL DAHİL 91 VEKİL İSTİFA ETTİ: YENİ PARTİ KURULDUÖzgür Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti. YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Özel, Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini im... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. CHP'DE ÖZGÜR ÖZEL DAHİL 91 VEKİL İSTİFA ETTİ: YENİ PARTİ KURULDUÖzgür Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti. YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Özel, Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini imzalarken "Vatana, millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA Ardından Özgür Özel, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazı kıldı. Çıkışta yaptığı açıklamada ise "Günün sonunda Yeni Parti'yi Parti Meclisi'ni, Parti Başkanı'nı bildirmiş ve Meclis'teki grubun kurulduğunu bildirmiş ve partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız. Partimiz önümüzdeki süreçte Yeni Parti ilk ve son kez ana muhalefet olarak bütçe çalışmalarına katılacak. Yolumuz iktidar yoludur." dedi. MECLİS'TE SANDALYE SAYISI DEĞİŞTİBu arada istifaların ardından CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü. YENİ Parti 91 milletvekiliyle Meclis'in ikinci büyük siyasi partisi olacak. Meclis'te 5. parti durumuna düşen CHP ise Başkanvekilliğini de kaybetti. KILIÇDAROĞLU'NDAN "YENİ PARTİ" SONRASI İLK MESAJICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in Yeni Parti'nin kuruluşunu açıklamasının ardından yayınladığı mesajda, "Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Benim siyaset anlayışım budur" dedi. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN NATO AÇIKLAMASIBugün Cuma namazı sonrası soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO zirvesinden olumlu dönüşler aldık. 20 yıldan sonra İstanbul, arkadan Ankara'daki zirve. Her ikisi de bizler için ayrı bir zenginlik, mutluluk vesilesi oldu." ifadelerini kullandı. SERT DÜZELTME VATANDAŞI ALTINDAN SOĞUTTUYıllarca güvenli liman olarak bildiğimi altına karşı artık daha mesafeliyiz. Sene başında ons altının 5.500 doların üzerine çıkarak tarihi zirve yapmasının ardından yaklaşık 4.000 dolar seviyelerine kadar gerilemesi, bireysel yatırımcıların iştahını da azalttı. Merkez Bankası'nın Hanehalkı Beklenti Anketi'ne göre "Altın alırım" diyenlerin oranı temmuz ayında yılın en düşük seviyesine indi. Şubatta yatırım tercihi sorulanların yüzde 55.5'i 'altın alırım' derken, bu oran temmuzda yüzde 40.3'e geriledi. DEV PROJENİN İHALE TARİHİ BELLİ OLDUÖte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin alt ve üstyapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihalenin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu "Hattın 7/24 demiryolu taşımacılığına imkan vermesiyle Marmaray geçişi rahatlayacak; Orta Koridor'da taşıdığımız yük kapasitesi artacak. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demiryolu ile birbirine bağlanacak" diye konuştu. UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCELLENDİFutbolda yeni sezon başlarken Türk takımları, Avrupa kupalarında haftayı yenilgisiz kapattı. Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinin ilk maçlarında 2 galibiyet 1 beraberlik aldı. Güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 9. sırada yer aldı. Daha Az Göster