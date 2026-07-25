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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 2. şampiyonluğu hedefliyor!

        Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 2. şampiyonluğu hedefliyor!

        Milletler Ligi'nde Çin'i 3-0 yenerek finale yükselen Filenin Sultanları, yarınki finalde Brezilya ile karşılaşacak. A Milliler, Milletler Ligi'nde 2. kez şampiyon olmak için parkeye çıkacak. Daha önce 2 kez final oynayan ay-yıldızlılar 2023'te altın madalya, 2018'de ise gümüş madalya kazanmıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 16:54 Güncelleme:
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        Sultanlar'ın hedefi 2. şampiyonluk!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Milletler Ligi'nde Çin'i 3-0 yenerek 2018 ve 2023'ün ardından adını 3. kez finale yazdırdı.

        Milliler, yarın TSİ 14.30'da altın madalya için Brezilya ile karşılaşacak. Brezilya'ya geçen yıl düzenlenen VNL'de 3-1, 2024 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncülük maçında da 3-1 yenilen milliler, bu karşılaşmaların rövanşını almak için parkeye çıkacak.

        VNL tarihinde finalde 4 kez kaybeden Brezilya, 5. finalinde ilk şampiyonluğunu almak için mücadele edecek.

        HEDEF 2. ŞAMPİYONLUK

        Türkiye, 2018'den itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 2. defa altın madalya almaya çalışacak.

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        VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyonluk elde eden milli takım, 2018 yılındaki final karşılaşmasında ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

        Ay-yıldızlı takım organizasyondaki 4. madalyasını da garantiledi. Daha önce birer altın, gümüş ve bronz madalyası olan Türkiye, 2026 VNL'de altın ya da gümüş madalya sayısını ikiye çıkaracak.

        ÇİN'E YİNE GEÇİT YOK

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'e karşı son yıllardaki üstünlüğünü korudu.

        Ev sahibi avantajıyla büyük taraftar desteğiyle sahaya çıkan Çin'i mağlup eden Türkiye, rakibine yine geçit vermedi.

        2023 VNL finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde de Çin'i 3-2 yenerek tur atlamıştı.

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