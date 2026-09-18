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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Marsilya’ya Dolmabahçe’de yine kaybetmedi!

        Beşiktaş, Marsilya’ya Dolmabahçe’de yine kaybetmedi!

        Olympique Marsilya ile tarihinde üçüncü kez karşılaşan Beşiktaş, evinde rakibini bir kez daha mağlup etmeyi başardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 00:27 Güncelleme:
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        UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, evinde Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. 

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        İki ekip, ilk kez 2007-2008 sezonunda karşı karşıya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki kez karşılaşan tarafların randevularında Fransız ekibi sahasında 2-0, Beşiktaş ise Dolmabahçe'de 2-1 galip geldi.

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        #beşiktaş
        #Marsilya
        #Avrupa Ligi
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