Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? 8 Temmuz Çarşamba Bugün maç var mı, kimin maçı var?

        Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? 8 Temmuz Çarşamba Bugün maç var mı, kimin maçı var?

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı 8 Temmuz Çarşamba günü oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Çeyrek finale yükselmek isteyen takımlar sahaya çıkarken futbolseverler de "Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 8 Temmuz 2026 Dünya Kupası maç programı, karşılaşmaların başlama saatleri ve günün tüm detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 08:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Dünya Kupası'nda son 16 turunun nefes kesen mücadelesi futbolseverleri ekran başına kilitliyor. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen ekipler kritik sınavlara çıkarken yeni karşılaşmalarının tarih ve saat bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. Peki bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar oynanacak? İşte 8 Temmuz 2026 maç takvimi ve merak edilen tüm ayrıntılar...

        2

        8 TEMMUZ 2026 DÜNYA KUPASI'NDA BUGÜN MAÇ VAR MI?

        Dünya Kupası'nda nefes kesen son 16 turu karşılaşmalarının ardından turnuvaya kısa bir ara veriliyor. Maç takvimine göre 8 Temmuz Çarşamba günü Dünya Kupası'nda herhangi bir karşılaşma oynanmayacak.

        3

        ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Futbol şöleni verilen kısa molanın hemen ardından kaldığı yerden devam edecek. Dünya Kupası'nda yarı finale yükselecek isimleri belirleyecek olan çeyrek final heyecanı, 9 Temmuz 2026 Perşembe gününden itibaren yeniden başlayacak. Futbolseverler sadece bir günlük aranın ardından ekran başına kilitlenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nemrut Krater Gölü'nde şaşırtan doğa olayı

        Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü, bu kez büyüleyici bir doğa olayına ev sahipliği yaptı. Yüzlerce Alıç kelebeğinin (Aporia crataegi) aynı anda bir araya gelerek oluşturduğu eşsiz görüntü büyük beğeni topladı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        MGM'den sıcak uyarısı! 5 bölgede sağanak! Bugün hava nasıl olacak?
        MGM'den sıcak uyarısı! 5 bölgede sağanak! Bugün hava nasıl olacak?
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Zirve Swap beklentisi
        Zirve Swap beklentisi
        Ünlü çiftin aile tatili
        Ünlü çiftin aile tatili
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Arjantin'den tarihi geri dönüş!
        Arjantin'den tarihi geri dönüş!
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        ‘Kapıyı kilitledim mi?’ şüphesinin asıl nedeni!
        ‘Kapıyı kilitledim mi?’ şüphesinin asıl nedeni!