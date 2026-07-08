Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? 8 Temmuz Çarşamba Bugün maç var mı, kimin maçı var?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı 8 Temmuz Çarşamba günü oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Çeyrek finale yükselmek isteyen takımlar sahaya çıkarken futbolseverler de "Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 8 Temmuz 2026 Dünya Kupası maç programı, karşılaşmaların başlama saatleri ve günün tüm detayları...
Dünya Kupası'nda son 16 turunun nefes kesen mücadelesi futbolseverleri ekran başına kilitliyor. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen ekipler kritik sınavlara çıkarken yeni karşılaşmalarının tarih ve saat bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. Peki bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar oynanacak? İşte 8 Temmuz 2026 maç takvimi ve merak edilen tüm ayrıntılar...
8 TEMMUZ 2026 DÜNYA KUPASI'NDA BUGÜN MAÇ VAR MI?
Dünya Kupası'nda nefes kesen son 16 turu karşılaşmalarının ardından turnuvaya kısa bir ara veriliyor. Maç takvimine göre 8 Temmuz Çarşamba günü Dünya Kupası'nda herhangi bir karşılaşma oynanmayacak.
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Futbol şöleni verilen kısa molanın hemen ardından kaldığı yerden devam edecek. Dünya Kupası'nda yarı finale yükselecek isimleri belirleyecek olan çeyrek final heyecanı, 9 Temmuz 2026 Perşembe gününden itibaren yeniden başlayacak. Futbolseverler sadece bir günlük aranın ardından ekran başına kilitlenecek.