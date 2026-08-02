Fenerbahçe'de Ismaila Sarr gelişmesi
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, Crystal Palace'ta forma giyen sol kanat oyuncusu Ismaila Sarr'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı Lacivertliler'in 28 yaşındaki oyuncunun transferi için önemli bir aşama kaydettiği öne sürüldü. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Tuttomercato'dan Marco Conterio'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Crystal Palace forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ismaila Sarr transferinde önemli mesafe kat etti.
Haberde, Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızın transferi için Crystal Palace ile anlaşma sağlamaya çok yakın olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyla anlaşmaya vardığı, şimdi ise İngiliz kulübüyle son pürüzleri gidermeye çalıştığı ifade edildi.
RAFAEL LEAO'DAN RET
Öte yandan aynı haberde, Milan forması giyen Rafael Leao'nun, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediği ve sarı-lacivertlilerin bu gelişme sonrası Ismaila Sarr'a yöneldiği öne sürüldü.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 45 maça çıkan Sarr, 21 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Crystal Palace ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Senegalli hücum oyuncusunun, güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.