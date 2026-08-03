Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Anthony Musaba
Yabancı kuralı sebebiyle bazı oyuncularla yollarını ayırmak zorunda olan Fenerbahçe'de, Hollandalı oyuncu Anthony Musaba'ya İspanya'dan talip çıktı.
Transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de yabancı sayısı 24'e yükseldi...
Sarı-lacivertliler 10+4 kuralından dolayı kontenjanı boşaltmak zorunda kalırken; sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.
DEPORTIVO'DAN MUSABA HAMLESİ
İspanyol basınından ABC Deportes'in haberine göre; La Liga'nın yeni ekibi Deportivo La Coruna, Anthony Musaba'ya talip oldu.
İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
İspanyol kulübünün 25 yaşındaki futbolcuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi.
5 MİLYON EURO'YA ALINDI
Sarı-lacivertliler devre arasında Samsunspor'a serbest kalma bedeli olan 5 milyon Euro ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmıştı.
F.Bahçe'de geçtiğimiz sezon 23 maça çıkan Musaba, 2 gol - 6 asistlik performans sergiledi ve 1.230 dakika sahada kaldı.