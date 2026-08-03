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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Anthony Musaba

        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Anthony Musaba

        Yabancı kuralı sebebiyle bazı oyuncularla yollarını ayırmak zorunda olan Fenerbahçe'de, Hollandalı oyuncu Anthony Musaba'ya İspanya'dan talip çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 11:02 Güncelleme:
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        Transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de yabancı sayısı 24'e yükseldi...

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        Sarı-lacivertliler 10+4 kuralından dolayı kontenjanı boşaltmak zorunda kalırken; sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

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        DEPORTIVO'DAN MUSABA HAMLESİ

        İspanyol basınından ABC Deportes'in haberine göre; La Liga'nın yeni ekibi Deportivo La Coruna, Anthony Musaba'ya talip oldu.

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        İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

        İspanyol kulübünün 25 yaşındaki futbolcuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi.

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        5 MİLYON EURO'YA ALINDI

        Sarı-lacivertliler devre arasında Samsunspor'a serbest kalma bedeli olan 5 milyon Euro ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

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        F.Bahçe'de geçtiğimiz sezon 23 maça çıkan Musaba, 2 gol - 6 asistlik performans sergiledi ve 1.230 dakika sahada kaldı.

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        (DHA) Balıkesir'in Susurluk ilçesinde devam eden orman yangınına müdahaleyi sahada takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sanal medyadan canlı yayın yaptığı sırada; rüzgarın etkisiyle havada uçuşan kor parçaları üzerine isabet etti.

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