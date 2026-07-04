Galatasaray, Raphael Onyedika'yı istiyor

CHP'de tasarım değişimi. ''Birinci Parti'' yazısı gitti. CHP'de neler değişiyor? Kılıçdaroğlu'nun şimdiki planı ne? Kılıçdaroğlu kimleri atadı? HP'de bölünme kaçınılmaz mı? Özel için son tarih ne? CHP'de kırılma çok mu yakın? Özel yolunu çizdi mi? Son ''yeni parti'' kulisleri neler? Özel'in yol hari... Daha Fazla Göster

CHP'de tasarım değişimi. ''Birinci Parti'' yazısı gitti. CHP'de neler değişiyor? Kılıçdaroğlu'nun şimdiki planı ne? Kılıçdaroğlu kimleri atadı? HP'de bölünme kaçınılmaz mı? Özel için son tarih ne? CHP'de kırılma çok mu yakın? Özel yolunu çizdi mi? Son ''yeni parti'' kulisleri neler? Özel'in yol haritası ''sola'' mı? Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu iki parti mi kuracak? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Habertürk Yazarı Nihal Bengisu Karaca, CHP 27. Dönem Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye Gazetesi Yazarı Nur Tuğba Aktay, Gazeteci Sezin Öney Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör ve Gazeteci Gürkan Zengin anlattı. Daha Az Göster