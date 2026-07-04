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        Galatasaray, Raphael Onyedika'yı istiyor

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren ve orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Belçika ekibi Club Brugge'de oynayan Raphael Onyedika'yı gündemine aldı. Belçika temsilcisinin 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için 15 milyon Euro üzerindeki teklifleri değerlendireceği ileri sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 14:27 Güncelleme:
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        Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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        Africafoot'un haberine göre; Galatasaray, Belçika ekibi Club Brugge'de forma giyen Raphael Onyedika'yı transfer listesinin üst sıralarına aldı. Haberde, sarı-kırmızılı yönetimin 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu uzun süredir takip ettiği ve oyuncunun temsilcileriyle ilk temasları kurduğu öne sürüldü. Haberde, Club Brugge'ün oyuncusunu satmaya sıcak bakmadığı ancak 15 milyon Euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.

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        Öte yandan Raphael Onyedika ile İngiltere ve Almanya'dan bazı kulüplerin de ilgilendiği belirtilirken, Galatasaray'ın transfer yarışını Avrupa kupaları öncesinde sonuçlandırmayı hedeflediği ve oyuncunun kararının önümüzdeki günlerde netleşmesinin beklendiği aktarıldı.

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        PERFORMANSI

        25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Club Brugge forması ile 42 maça çıktı. Nijeryalı kanat oyuncusu, bu müsabakalarda 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

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