Serdal Adalı açıkladı: Dusan Vlahovic'in lisansı ne zaman çıkacak?
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni transfer Dusan Vlahovic'in lisans durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş: 17 Ağustos 2026 - 15:51 Güncelleme:
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Serdal Adalı, yeni transfer Dusan Vlahovic’in lisansıyla ilgili İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin beklendiğini açıkladı.
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Beşiktaş’ta başkanı Serdal Adalı, sponsorluk sözleşmesinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.
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VLAHOVIC'İN LİSANSI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Başkan Adalı, yeni transfer Hırvat yıldızla ilgili yaptığı açıklamada, “Vlahovic'in lisansı için İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin bekleniyor. Geldiği anda lisansı çıkartılacak” ifadelerini kullandı.