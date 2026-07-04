U17 BASKETBOL MİLLİ MAÇI CANLI || Milli Takım yarı finalde! Türkiye Sırbistan U17 basketbol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
FIBA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fransa'yı 94-87 mağlup eden Ay-yıldızlılar yarı finale yükseldi. Yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak olan millilerimizi canlı yayında izlemek isteyen sporseverler merak içerisinde "Türkiye Sırbistan U17 basketbol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulanan ayrıntıları merak edenler için haberimizde derledik. Peki, Türkiye Sırbistan U17 basketbol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte sorgulanan sorunun cevabı...
FIBA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada Fransa ile karşı karşıya gelen U17 Milli Takım rakibini 94'e 87 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak millilerin heyecanını yakından takip etmek isteyenler merak içerisinde "Türkiye Sırbistan U17 basketbol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edilen sorunun cevabını haberimizde derleidk. İşte Türkiye Sırbistan U17 basketbol maçı saati ve canlı yayın kanalı...
TÜRKİYE SIRBİSTAN U17 BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye Sırbistan maçı Basketbol Gelişim Merkezi'nde 4 Temmuz Cumartesi yani bugün oynanacak.
Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.