U17 BASKETBOL MİLLİ MAÇI CANLI || Milli Takım yarı finalde! Türkiye Sırbistan U17 basketbol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

FIBA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada Fransa ile karşı karşıya gelen U17 Milli Takım rakibini 94'e 87 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak millilerin heyecanını yakından takip etmek isteyenler merak içerisinde "Türkiye Sırbistan U17 basketbol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edilen sorunun cevabını haberimizde derleidk. İşte Türkiye Sırbistan U17 basketbol maçı saati ve canlı yayın kanalı...