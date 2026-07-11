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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Victor Osimhen, takımlara çalışmalara başladı

        Galatasaray'da Victor Osimhen, takımlara çalışmalara başladı

        Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Sarı Kırmızılılar'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, takımla çalışmalara katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 23:03 Güncelleme:
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        Osimhen, takımla çalışmalara başladı!

        Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray Futbol Takımı, bugün çift antrenman gerçekleştirdi.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki günün ilk antrenmanında sabah salonda kuvvet çalışması yapıldı.

        Günün ikinci idmanı ise sahada yapılan dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, üç grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasının ardından dar alanda pas ve geçiş çalışmasıyla devam etti.

        İdman, çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, takımla çalışmalara katıldı.

        Galatasaray, yarın gerçekleştireceği çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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