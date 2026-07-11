Galatasaray'da Victor Osimhen, takımlara çalışmalara başladı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray Futbol Takımı, bugün çift antrenman gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki günün ilk antrenmanında sabah salonda kuvvet çalışması yapıldı.

Günün ikinci idmanı ise sahada yapılan dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, üç grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasının ardından dar alanda pas ve geçiş çalışmasıyla devam etti.

İdman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, takımla çalışmalara katıldı.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.