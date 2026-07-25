Galatasaray'da yeni sezon mesaisi
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 25 Temmuz 2026 - 17:12 Güncelleme:
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ