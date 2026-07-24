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        Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurulu zamanı!

        Trendyol Süper Lig'in başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu yarın gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 10:52 Güncelleme:
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        Gençlerbirliği'nde seçim zamanı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu yarın gerçekleştirilecek.

        Kocatepe Kültür Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın yapılacak genel kurul, saat 10.00'da başlayacak.

        Kırmızı-siyahlı kulübün Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki ilk toplantısında yeterli üye sayısına ulaşılamamıştı.

        Başkent ekibinde 17 Ocak'taki olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Arda Çakmak yeniden aday olurken, diğer başkan adayı Ali Osman Avşar ise adaylıktan çekildiğini açıkladı.

        Gençlerbirliği Kulübü, 27 Haziran'da genel kurul kararı alındığını duyurmuştu.

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