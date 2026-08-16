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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nden Fenerbahçeli çocuğun formasının çıkarılmasına ilişkin açıklama

        Gençlerbirliği'nden Fenerbahçeli çocuğun formasının çıkarılmasına ilişkin açıklama

        Gençlerbirliği Kulübü, dün oynanan maçta tribünde yer alan ve Fenerbahçe forması giyen küçük bir çocuğun formasının zorla çıkarılmaya çalışılmasına tepki gösterdi. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Bu üzücü olayın takipçisi olacağımızı, küçük çocuğumuzu, tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 12:40 Güncelleme:
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        G.Birliği'nden çirkin olay için açıklama

        Trendyol Süper Lig'e Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek başlayan Gençlerbirliği, müsabakada Fenerbahçeli küçük bir çocuğun üzerindeki formanın çıkarılmaya çalışılmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Cumhuriyet ile yaşıt bir asırlık çınar olan Gençlerbirliği Spor Kulübü, 103 yıllık mazisiyle, yetiştirdiği 'zeki, çevik ve ahlaklı' sporcularıyla, misafirperver seyircisiyle, sadık taraftarıyla Türk futbolunda eşsiz bir konuma sahiptir. Yıllarca birçok sportif başarıya imza atmış kulübümüz, önemli bir spor okulu ve örnek gösterilecek bir spor ekolüdür. Oynanan mücadelede, bir çocuğumuzun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençlerbirliği tarihine yapılmıştır. Yaşanan bu hadise, ne futbolun değerleriyle ne de Gençlerbirliği’nin tribün kültürüyle bağdaşır. Hele ki söz konusu olan küçük bir çocuksa, bu durum açıkça kabul edilemez bir davranıştır. Bizim için rakip takımın formasını giyen bir çocuk her şeyden önce bizim çocuğumuzdur. Yaşanan bu münferit olayı kınıyor, minik Fenerbahçeli evladımızın ve ailesinin yaşadığı üzüntüyü paylaşıyoruz. Her bir seyircinin tribünde kendini güvende hissetme hakkının ve futbol sevgisinin yanında olduğumuzu özellikle vurguluyoruz. Bu üzücü olayın takipçisi olacağımızı, küçük çocuğumuzu, tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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