Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakanın hakem heyeti de belli oldu.

Mücadeleyi Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ile Nico Claes yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bert Verbeke olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda Jan Boterberg oturacak. Boterberg'e AVAR olarak Simon Bourdeaud'hui eşlik edecek.