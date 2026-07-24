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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı!

        Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı!

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçını Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 12:54 Güncelleme:
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        Gornik Zabrze-F.Bahçe maçına Belçikalı hakem!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakanın hakem heyeti de belli oldu.

        Mücadeleyi Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ile Nico Claes yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bert Verbeke olacak.

        Karşılaşmada VAR koltuğunda Jan Boterberg oturacak. Boterberg'e AVAR olarak Simon Bourdeaud'hui eşlik edecek.

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