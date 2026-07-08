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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İlhan Fakılı: Çok büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım

        İlhan Fakılı: Çok büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım

        Beşiktaş'ın Fransız ekibi Clermont'tan kadrosuna kattığı İlhan Fakılı, çok büyük bir kulübe geldiğinin farkında olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 11:25 Güncelleme:
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        "Çok büyük bir kulübe geldim"

        Fransa Ligue 2 ekibi Clermont'tan Beşiktaş'ın yolunu tutan 20 yaşındaki futbolcu İlhan Fakılı, Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "ÇOK BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİĞİMİN FARKINDAYIM"

        Siyah-beyazlı kulüpte sıcak bir şekilde karşılandığını aktaran genç futbolcu, "Benim için de güzel bir başlangıç oldu. Sezon açılışını sabırsızlıkla bekliyorum. Bu benim için çok büyük bir adım. Beşiktaş gibi bir kulübün bu şansı vermesi benim için çok değerli. Fransa'da doğdum, büyüdüm. Fransa'da kariyerime başladım. Çok büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım." diye konuştu.

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        İdolünün Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar olduğunu söyleyen genç kanat oyuncusu, "Benim idolüm halen Neymar. Oyun stilim olarak da topla hareket etmeyi, bire birlerde kalmayı seven birisiyim. Gol atmayı da seven birisiyim." ifadelerini kullandı.

        "HOCAMIZIN SİSTEMİNE UYUM SAĞLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

        Teknik direktör Vincenzo Italiano ile ilgili bir soruya İlhan Fakılı, "Hocamızın oyun sistemini biliyorum. Antrenmana çıkınca daha da iyi anladım. Hocanın bir sistemi var. Biz de buna uyum sağlayacağız." yanıtını verdi.

        Siyah-beyazlı futbolcu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

        "En büyük amaçlarımdan biri de en üst ligde mücadele etmekti. Tabii bu seviyeye Beşiktaş gibi çok büyük bir kulüple girince benim için de hayallerimin gerçekleştiği bir duruma evrildi."

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