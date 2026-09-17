Juventus: 5 - NEC Nijmegen: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Juventus sahasında NEC Nijmegen'i ağırladı. Milli oyuncumuz Zeki Çelik'in gol attığı mücadele, İtalyan temsilcisinin 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Giriş: 17 Eylül 2026 - 23:52 Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Juventus sahasında NEC Nijmegen'le karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Nicolas Gonzalez, 24'te Kerim Alajbegovic, 35. dakikada Nick Woltemade (p), 75'te Zeki Çelik ve 82. dakikada ise Randal Kolo Muani kaydetti.
Milli oyuncumuz Zeki Çelik mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Juventus 3 puana yükseldi. NEC Nijmegen ise 0 puanda kaldı.
Ligin 2. haftasında Juventus deplasmanda Celta Vigo'ya konuk olacak. NEC Nijmegen ise sahasında Levski Sofia'yı ağırlayacak.
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