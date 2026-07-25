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        Haberler Spor Futbol Transfer İspanya Kang In Lee Atletico Madrid'de!

        Kang In Lee Atletico Madrid'de!

        İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'de forma giyen Güney Koreli futbolcu Kang In Lee ile 5 senelik sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 16:16 Güncelleme:
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        Kang In Lee A.Madrid'de!

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren İspanyol takımı Atletico Madrid, bu doğrultuda Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de oynayan Güney Koreli futbolcu Kang In Lee’yi transfer etti.

        Madrid ekibinin resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

        Kariyerinde Valencia ve Mallorca formaları da giyen Kang In Lee, 2023-2024 sezonunda PSG'ye transfer oldu. Fransız ekibiyle 3 sezon boyunca 124 resmi maçta görev alan Lee, 16 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

        Güney Koreli futbolcu, Paris Saint-Germain ile Ligue 1'de 3 kez şampiyonluk yaşarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de 2 defa kazandı.

        Kang In Lee, Güney Kore Milli Takımı ile 50 karşılaşmada görev alırken, 11 gol ve 14 asistle katkı verdi. 25 yaşındaki futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynadıkları 3 müsabakaya da 11'de başladı ve 1 asist yaptı.

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