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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Levent Mercan: İki maçta da çok iyi performans gösterdik

        Levent Mercan: İki maçta da çok iyi performans gösterdik

        Fenerbahçe'nin deneyimli sol beki Levent Mercan, 4-0'lık Pogon Szczecin galibiyetinin ardından takımın hazırlık döneminde iyi performans sergilediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 23:56 Güncelleme:
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        "İki maçta da çok iyi performans gösterdik"

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Polonya ekibi Pogon Szczecin'i 4-0 yenen Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, değerlendirmelerde bulundu.

        Levent, Hofmann Stadyumu'nda Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i 4-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "İKİ MAÇTA DA ÇOK İYİ PERFORMANS GÖSTERDİK"

        Hazırlık dönemindeki 2 maçı da farklı kazandıklarını belirten Levent, "Bence iki maçta da çok iyi performans gösterdik. Takımdaki istek ve arzu şu ana kadar çok iyi durumda, iki maçta da onu gösterdik. Tabii ki eksiklerimiz var ama bunları kamp sürecinde çalışarak gidereceğiz. Daha iyi maçlar çıkaracağımızı düşünüyorum. 2 maçtan da güzel galibiyetlerle ayrıldık." diye konuştu.

        Takımda çok iyi bir hava olduğunu aktaran Levent, sözlerini şöyle tamamladı:

        "İsmail hoca kendi felsefesini anlatmaya çalıştı. Bence biz de takım olarak hocanın dediklerini ve istediklerini yaptık. 2 maçta da bunu gösterdik. Eksiklerimiz var tabii ama çalışarak daha iyi iş çıkarabiliriz. Herkes tatilden iyi döndü ve herkes çok istekli. Takımda şu anda çok iyi bir hava var."

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