Manchester City: 5 - Norwich City: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İngiltere Lig Kupası'nın 3. turunda Manchester City, evinde Championship ekibi Norwich City'i 5-0 mağlup etti. Manchester City'e turu getiren golleri Floyd Samba (2), Rayan Cherki, Allan Andrade Elias ve Ryan McAidoo kaydetti.
Giriş: 17 Eylül 2026 - 23:53 Güncelleme:
İngiltere Lig Kupası'nın 3. turunda Manchester City, Championship'te mücadele eden Norwich City'i ağırladı.
Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 5-0'lık skorla kazanan Manchester City, adını bir üst tura yazdırdı.
Karşılaşmada Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 29 ve 54. dakikalarda Floyd Samba ile 32. dakikada Rayan Cherki, 48. dakikada Allan Andrade Elias ve 90. dakikada Ryan McAidoo attı.
Bu sonucun ardından Manchester City, Lig Kupası'nda tur atladı. Norwich City, turnuvaya veda etti.
Manchester City, hafta sonunda ligde sahasında Sunderland'i ağırlayacak. Norwich City, Championship'te evinde Bolton'u konuk edecek.
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