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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK Vanspor FK Manisa FK: 4 - Van Spor FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Manisa FK: 4 - Van Spor FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK, sahasında Vanspor FK'yı 4-1 mağlup etti. Julien Anziani (2), Cheikne Sylla ile Jonathan Lindseth'in golleriyle farklı galip gelen Manisa FK, sezona 2'de 2 yaparak başladı ve puanını 6'ya çıkardı. 82. dakikada Ozan Kökçü'nün gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Vanspor FK ise puansız kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 23:47 Güncelleme:
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        Manisa FK'dan 4 gollü galibiyet!

        Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Manisa FK ile Vanspor FK karşılaştı. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi oldu.

        Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 1'de Cheikne Sylla, 20 ile 51'de Julien Anziani ve 25. dakikalarda Jonathan Lindseth attı. Konuk ekibin tek golünü ise 58. dakikada Ozan Kökçü kaydetti.

        Vanspor FK'da forma giyen Ozan Kökçü, 82. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

        Bu sonuçla beraber Manisa FK puanını 6'ya yükseltirken, Van Spor FK ise haftayı 0 puanla tamamladı.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Sivasspor'a konuk olacak. Van Spor FK, İstanbulspor'u ağırlayacak.

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