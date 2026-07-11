Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina, Manisa FK'ya transfer oldu
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina, 1. Lig ekibi Manisa FK'nın yolunu tuttu.
Giriş: 11 Temmuz 2026 - 19:32 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK, Galatasaraylı Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina'yı renklerine bağladı.
Ege temsilcisi, 21 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüz, genç kanat oyuncusu Noha Lemina'yı 2+1 yıllığına kadrosuna katmıştır. Noha Lemina'ya Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
KARİYERİ
Galatasaray forması giyen Mario Lemina'nın kardeşi olan Noha Lemina, futbol kariyerinde PSG altyapısı, Sampdoria, Wolves, Annecy ve Yverdon Sport formalarını giydi.
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