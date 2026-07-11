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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina, Manisa FK'ya transfer oldu

        Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina, Manisa FK'ya transfer oldu

        Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina, 1. Lig ekibi Manisa FK'nın yolunu tuttu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 19:32 Güncelleme:
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        Lemina'nın kardeşi Manisa FK'da!

        Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK, Galatasaraylı Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina'yı renklerine bağladı.

        Ege temsilcisi, 21 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüz, genç kanat oyuncusu Noha Lemina'yı 2+1 yıllığına kadrosuna katmıştır. Noha Lemina'ya Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        KARİYERİ

        Galatasaray forması giyen Mario Lemina'nın kardeşi olan Noha Lemina, futbol kariyerinde PSG altyapısı, Sampdoria, Wolves, Annecy ve Yverdon Sport formalarını giydi.

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