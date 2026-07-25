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        Haberler Spor Voleybol Mehmet Akif Üstündağ: Gerçek bir başarı öyküsü yazan branşız!

        Mehmet Akif Üstündağ: Gerçek bir başarı öyküsü yazan branşız!

        Filenin Sultanları'nın 2026 FIVB Milletler Ligi'nde finale yükselmesi sonrası Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, HT Spor'a konuştu. Finalde inanan tarafın daha avantajlı olacağını ifade eden Üstündağ, "Gerçek bir başarı öyküsü yazan branşız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 17:20 Güncelleme:
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        "Gerçek bir başarı öyküsü yazıyoruz"

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları'nın 2026 FIVB Milletler Ligi'nde finale yükselmesi sonrası HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        "GERÇEK BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ YAZAN BİR BRANŞIZ"

        Çok güzel ve gurur verici bir olay. Voleybolun bu ülkede yaşattıkları tesadüf değil. Gerçek bir başarı öyküsü yazan bir branşız ve bu da bizi çok mutlu etti.

        "KUPAYI ÜLKEMİZE GETİRMEK İSTİYORUZ"

        Bir jenerasyon sıkıntımız yok. Bu planlı, programlı olmanın avantajları bunlar. Ben sabah da antrenmandaydım, takımın isteği, arzusu zaten kendini belli ediyor. İnşallah bu süreç finallerde devam edecektir. Finalde de kupayı ülkesine götürecek takım Türkiye olacaktır. Biz bunu ülkemize, Türkiye'mize yaşatmak istiyoruz.

        "FİNALDE İNANAN TARAF AVANTAJLI OLACAKTIR"

        Brezilya da buraya çok önemli galibiyetler alarak geldi. Finalin havası başka. Az hata yapan; istek, arzu ve temposunu düşürmeyen, inanan taraf avantajlı olacaktır diyorum. Bu avantajlı olan taraf da biz olmak istiyoruz.

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