Pendikspor'un transfer yasağı kaldırıldı!

Pendikspor’da bir süredir devam eden transfer yasağı sona erdi. Yürütülen çalışmalar ve yapılan girişimlerin ardından transfer yasağının kaldırıldığı kulüp yönetimi tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Pendikspor’un geleceğini korumak, mali ve sportif yapısını güçlendirmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Yönetim tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün içinde bulunduğu transfer yasağı süreci, yönetimimizin yoğun çalışmaları ve gerekli girişimleri sonucunda çözüme kavuşturulmuş ve transfer yasağı kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Pendikspor’un hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, süreçte emeği geçen yöneticilere, kulüp çalışanlarına ve destek veren Pendikspor camiasına teşekkür edildi.