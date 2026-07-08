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        Haberler Spor Futbol İtalya Roma'dan Zeki Çelik açıklaması

        Roma'dan Zeki Çelik açıklaması

        İtalyan ekibi Roma'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, milli futbolcu Zeki Çelik'in sözleşmesini uzatma konusunda son noktaya gelindiğini açıkladı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, "Resmi açıklamaları kulüp yapacaktır ancak hem biz hem de oyuncular mutluyuz. Sadece birkaç günlük meselemiz var." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 11:13 Güncelleme:
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        Roma'dan Zeki Çelik açıklaması!

        İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

        "RESMİ AÇIKLAMALARI KULÜBÜMÜZ YAPACAKTIR"

        Roma'nın İtalyan teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini ve Zeki Çelik'in yeni sözleşmeleriyle ilgili sürecin son aşamaya geldiğini belirterek, "Resmi açıklamaları kulüp yapacaktır ancak hem biz hem de oyuncular mutluyuz. Bu sadece birkaç günlük mesele." ifadelerini kullandı.

        Gasperini, Roma kadrosunun güçlü bir temele sahip olduğunu vurgulayarak, "Roma iyi bir iskelete, sağlam ve rekabetçi bir oyuncu grubuna sahip olduğunu gösterdi. Hedefimiz takımı mümkün olduğunca geliştirmek ve tüm alanlarda çalışarak kulübe ve taraftarlara yeni başarılar yaşatmak." değerlendirmesinde bulundu.

        Transfer çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden deneyimli teknik adam, sportif direktör Tony D'Amico ile sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

        "DÜNYA KUPASI'NDAN DOLAYI TRANSFER PİYASASI BİRAZ GERİ PLANDA KALDI"

        Yeni sezon hazırlıklarının gelecek hafta başlayacağını aktaran Gasperini, "Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle transfer piyasası ve oyuncuların durumu biraz geri planda kaldı. Önümüzdeki haftadan itibaren sürecin hızlanacağını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ettikten sonra yeniden önemli hedefler için mücadele etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

        2023 yılından bu yana Roma forması giyen Zeki Çelik'in mevcut sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

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