Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Shakhtar Donetsk Başkanı Rinat Akhmetov'dan Arda Turan ve Türkiye'ye teşekkür!

        Shakhtar Donetsk Başkanı Rinat Akhmetov'dan Arda Turan ve Türkiye'ye teşekkür!

        Ukrayna Birinci Futbol Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk Kulübü Başkanı Rinat Akhmetov, ülkesine destekleri nedeniyle teknik direktör Arda Turan ve Türkiye'ye teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 15:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Shakhtar Başkanı'ndan Arda Turan'a teşekkür!

        Shakhtar Donetsk Kulübü Başkanı Rinat Akhmetov, yeni sezon öncesinde takımın hazırlıkları, transfer çalışmaları ve kulübün hedeflerini görüşmek üzere üst yönetici (CEO) Serhii Palkin, sportif direktör Darijo Srna ve teknik direktör Arda Turan ile bir araya geldi.

        Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Akhmetov, "Tüm Ukraynalılar gibi füzelerin ve bombaların sesleriyle uyanarak yeniden burada olduğunuz için size bir kez daha içtenlikle teşekkür ederim. Siz aynı zamanda Türk halkını da temsil ediyorsunuz. Türkiye'nin bizi desteklediğini, Türk halkının bizi desteklediğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizi desteklediğini biliyorum. Ukrayna'nın kararlılığını koruyacağını, adil ve kalıcı bir barışa kavuşacağını düşünüyorum. Bunu sadece düşünmüyorum, Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa kavuşacağından eminim. Bir kez daha teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Geçen sezon şampiyon olan Shakhtar Donetsk, bu sezona 3'te 3 yaparak başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        O anları anlattı
        O anları anlattı
        Trump'tan Umman'a da tehdit
        Trump'tan Umman'a da tehdit
        Şiddetli rüzgar, oyun parkını savurdu! 3 çocuk yaralandı!
        Şiddetli rüzgar, oyun parkını savurdu! 3 çocuk yaralandı!
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Türkiye adına bir ilk
        Türkiye adına bir ilk
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Oturma odasında nikah
        Oturma odasında nikah
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?