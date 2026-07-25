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        Sydney Taylor Galatasaray'da

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Sydney Taylor ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 16:11 Güncelleme:
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        Sydney Taylor G.Saray'da

        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Sydney Taylor'ı kadrosuna kattı.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi Chicago Sky'da forma giyen 25 yaşındaki skorer oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Taylor, Avrupa'da son 2 sezonda Litvanya temsilcisi Kibirkstis Vilnius ve Polonya'nın MB Zaglebie Sosnowiec takımında görev yaptı.

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