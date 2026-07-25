Sydney Taylor Galatasaray'da
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Sydney Taylor ile sözleşme imzaladı.
Giriş: 25 Temmuz 2026 - 16:11 Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Sydney Taylor'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi Chicago Sky'da forma giyen 25 yaşındaki skorer oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Taylor, Avrupa'da son 2 sezonda Litvanya temsilcisi Kibirkstis Vilnius ve Polonya'nın MB Zaglebie Sosnowiec takımında görev yaptı.
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