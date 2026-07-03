Trabzonspor'dan Fatih Tekke'nin maaşına zam!

Trabzonspor, 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan teknik direktör Fatih Tekke'nin maaşında iyileşmeye gidildiğini açıkladı.

Bordo-mavili ekip, Fatih Tekke'nin 2026/27 sezonundaki 90 milyon TL'lik net ücretinin 150 milyon TL'ye yükseltildiğini belirtti.

Karadeniz temsilcisinin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre; Sayın Fatih Tekkeye ödenecek net ücret, 2026-2027 futbol sezonu için 90 milyon TL den 150 milyon TL ye yükseltilmiş ve sözleşmenin ilgili maddesi bu şekilde revize edilmiştir."

Trabzonspor'un başında tüm kulvarlarda 57 karşılaşmaya çıkan 48 yaşındaki çalıştırıcı, 2.02 maç başı puan ortalaması yakaladı.