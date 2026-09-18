Vaclav Cerny'den sakatlık sorusuna cevap

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ın 2. golünü atan Vaclav Cerny, sakatlık durumuyla ilgili sorulan soruyu yanıtladı.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Cerny, durumuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Sakatlığımı yarın göreceğiz. Bence derin bir kramp girdi." yanıtını verdi.

"HARİKA BİR BAŞLANGIÇ"

Farklı galibiyeti değerlendiren Çek futbolcu, "Harika bir başlangıca imza attık. Zaten bunun için hazırlanmıştık ve bunu yapmak istemiştik. Herkesin bizimle beraber olması gerektiğin gösterdik." dedi.

Sözlerine devam eden 28 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş'a böyle harika bir maçta katkı verdiğim için çok mutluyum. Atmosfer harikaydı. Beşiktaş'ta Avrupa'da lig aşamasında ilk maçım oldu. Çok keyif aldık. Genel olarak atmosfer iyi... Biz de takım olarak camiayı bir arada tutmaya çalışıyoruz. Çok da iyi bir başlangıç yaptık." sözlerini sarf etti.