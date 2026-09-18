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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Vaclav Cerny'den sakatlık sorusuna cevap

        Vaclav Cerny'den sakatlık sorusuna cevap

        Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasındaki 4-1'lik Marsilya galibiyetinin ardından sakatlık sorusunu yanıtladı. 71. dakikada yerini Ernest Poku'ya bırakan Cerny,"Sakatlığımı yarın göreceğiz. Bence derin bir kramp girdi." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 00:44 Güncelleme:
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        Cerny'den sakatlık sorusuna cevap!

        UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ın 2. golünü atan Vaclav Cerny, sakatlık durumuyla ilgili sorulan soruyu yanıtladı.

        SAKATLIK AÇIKLAMASI

        Sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Cerny, durumuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Sakatlığımı yarın göreceğiz. Bence derin bir kramp girdi." yanıtını verdi.

        "HARİKA BİR BAŞLANGIÇ"

        Farklı galibiyeti değerlendiren Çek futbolcu, "Harika bir başlangıca imza attık. Zaten bunun için hazırlanmıştık ve bunu yapmak istemiştik. Herkesin bizimle beraber olması gerektiğin gösterdik." dedi.

        Sözlerine devam eden 28 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş'a böyle harika bir maçta katkı verdiğim için çok mutluyum. Atmosfer harikaydı. Beşiktaş'ta Avrupa'da lig aşamasında ilk maçım oldu. Çok keyif aldık. Genel olarak atmosfer iyi... Biz de takım olarak camiayı bir arada tutmaya çalışıyoruz. Çok da iyi bir başlangıç yaptık." sözlerini sarf etti.

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        #Vaclav Cerny
        #beşiktaş
        #UEFA Avrupa Ligi
        #Marsilya
        #sakatlık
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