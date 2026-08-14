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        Haberler Spor Futbol Zehra Neşe Kavak'tan hakkındaki iddialara yanıt: "TFF Başkanı'nın eşi hiçbir zaman hastam olmadı"

        Zehra Neşe Kavak'tan hakkındaki iddialara yanıt: "TFF Başkanı'nın eşi hiçbir zaman hastam olmadı"

        TFF Başkan Vekili ve FIFA Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, göreve getirilmesinin TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun eşiyle olan doktor-hasta ilişkisine dayandığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Kavak, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, görevinin akademik birikimi ve liyakati doğrultusunda verildiğini vurguladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 17:35 Güncelleme:
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        Zehra Neşe Kavak'tan hakkındaki iddialara yanıt!

        Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde görev alan Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, son dönemde hakkında gündeme getirilen bazı iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kendisinin TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun eşiyle doktor-hasta ilişkisi bulunduğu ve bu nedenle federasyon yönetiminde görev aldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddeden Kavak, hasta bilgilerinin hekimlik mesleğinin temel etik kuralları kapsamında gizli olduğunu hatırlattı.

        Kavak, konuya ilişkin açıklamasında, TFF Başkanı'nın eşinin hiçbir zaman hastası olmadığını belirterek, kendisinin Hacıosmanoğlu'nun eşinin doktoru olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

        "HACIOSMANOĞLU'NU TRABZONSPOR DÖNEMİNDEN TANIYORUM"

        Prof. Dr. Kavak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu daha önce Trabzonspor döneminde gerçekleştirilen ortak projeler vesilesiyle tanıdığını belirtti.

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        Kavak, TFF yönetimindeki görevinin kişisel bir ilişkiye değil, kendi mesleki ve akademik geçmişine dayandığının altını çizdi.

        "ÖZGEÇMİŞİM VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM ORTADA"

        FIFA Sağlık Kurulu'ndaki görevine de dikkat çeken Kavak, uluslararası görevinde akademik birikiminin ve bilimsel çalışmalarının belirleyici olduğunu söyledi.

        Kavak, FIFA Sağlık Kurulu'na özgeçmişi ve bilimsel çalışmaları değerlendirilerek seçilen ilk Türk olduğunu ifade ederek, görevlendirmesinin liyakat temelinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

        "FUTBOL SADECE ERKEK SPORU DEĞİL"

        Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, açıklamasında kadın futboluna da dikkat çekti.

        Futbolun yalnızca erkek futbolundan ibaret olmadığını belirten Kavak, kadın futbolunun da giderek büyüyen bir alan olduğuna işaret ederek, kendi uzmanlık alanının kadın futbolu açısından da önemli bir karşılığı bulunduğunu dile getirdi.

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