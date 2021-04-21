Abdullah Avcı yönetiminde ise dış sahada hiç kaybetmeyen Trabzonspor ise hem bu serisini sürdürmek hem de bu sezon derbilerdeki kötü istatistiğini (5 maçta 4 yenilgi) düzeltme amacında. Trabzon bu sezon büyük maçlardaki tek galibiyetini ikinci yarıda Beşiktaş'a karşı aldı.