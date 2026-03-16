Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de hafta içi mesaisi! 27. hafta heyecanı başlıyor - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de hafta içi mesaisi! 27. hafta heyecanı başlıyor

        Süper Lig'de 27. hafta heyecanı hafta içi oynanacak maçlarla yaşanacak. Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor'un karşılaşmaları ise daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 11:46
        Süper Lig'de hafta içi mesaisi!

        Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın perdesi yarın açılacak.

        Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Gaziantep FK'yi konuk edecek. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

        Öte yandan, Avrupa kupalarında son 16 turunda mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor'un ligin 27. haftasında yapacakları maçlar ileri tarihe ertelenmişti.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 27. haftanın programı şöyle:

        Yarın:

        20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Chobani)

        18 Mart Çarşamba:

        16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)

        20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

        20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        19 Mart Perşembe:

        16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

        20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

        20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

