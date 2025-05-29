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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük kupasını aldı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük kupasını aldı!

        1. Lig play-off finalinde uzatmalara giden maçta Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup eden Solwie Energy Fatih Karagümrük, kupasını aldı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 23:48 Güncelleme: 29.05.2025 - 23:48
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        Trendyol 1. Lig play-off finalinde uzatmalara giden maçta Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup eden Solwie Energy Fatih Karagümrük, kupasını aldı.

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        Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın bitiş düdüğünden sonra büyük sevinç yaşayan Fatih Karagümrük'lü futbolcular, kendilerini desteklemeye gelenlerle coşkuyu paylaştı.

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        Kupa töreni için hazırlanan platformda hakemlere şiltlerinin sunulmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Karagümrük'lü futbolcular ve teknik heyete madalyalarını verdi.

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        Bakan Bak ve Hacıosmanoğlu tarafından kupanın takım kaptanlarına takdiminin ardından Fatih Karagümrük'lü futbolcular, taraftarla büyük sevinç yaşadı.

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