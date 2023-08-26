Haberler Spor Futbol Süper Lig maçları ertelendi mi? 26-27 Ağustos 2023 bu hafta maç yok mu, maçlar neden ertelendi? - Futbol Haberleri

TFF açıkladı! Süper Lig maçları ertelendi mi, bu hafta maç yok mu? Ülkemizi Avrupa arenasında temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçlarını tamamladı. Süper Lig'de 3. hafta heyecanı sürerken, maçların ertelenmesine ilişkin, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) kritik bir açıklama geldi. Peki, "Süper Lig maçları ertelendi mi, bu hafta maç yok mu, maçlar neden ertelendi?" İşte Süper Lig 3. hafta maçlarının oynanacağı tarih... Habertürk Giriş: 26.08.2023 - 09:55 Güncelleme: 26.08.2023 - 09:55 facebook

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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor'un Süper Lig maçları öncesinde TFF'den önemli bir açıklama geldi. Yapılan bu açıklama, "Süper Lig maçları ertelendi mi, bu hafta maç yok mu, maçlar neden ertelendi?" Sorularını gündeme getirdi. İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇLAR ERTELENDİ Mİ? TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor kulüplerimiz başarılı bir performans göstererek Play Off turuna yükselmişlerdir. Play Off turu, kulüplerimizin grup müsabakalarına kalabilmeleri, ülke futbolumuza katacağı değerler ve ülke puanı açısından oldukça önemli bir aşamadır. Bu sebeple Federasyonumuzca kulüplerimizin bu hafta sonu oynayacağı lig müsabakalarının ertelenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.